Кабмин РФ утвердил программы, обязательные для предустановки на смартфоны и ПК

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Кабмин утвердил перечень российских программ, обязательных для предустановки на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV в 2025 году. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

«Для смартфонов и планшетов перечнем предусмотрена предустановка 19 программ. В их числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер, платёжный сервис „Мир“, „Госуслуги“, магазин приложений RuStore. На компьютеры и моноблоки должен предустанавливаться браузер, офисное ПО и антивирус», — уточняется в сообщении.

Как напоминают власти, закон об обязательной предустановке российских программ вступил в силу в апреле 2021 года. Их перечень определяет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей в год. При этом пользователи могут сами делать выбор, какой программой или сервисом пользоваться.

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