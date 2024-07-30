В Калининграде приостановили деятельность регионального отделения «Партии дела»

В Калининграде приостановили деятельность регионального отделения «Партии дела»
Фото: Виталий Нева / Новый Калининград
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В Калининграде приостановили деятельность регионального отделения всероссийской политической партии «Партия дела». Об этом сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии в своём телеграм-канале во вторник, 30 июля.

Облизбирком отметил, что это стало следствием приостановления деятельности центрального аппарата политической партии, что затронуло и её региональные отделения. Деятельность «Партии дела» приостановлена решением Верховного суда и Министерства юстиции России. Ограничения наложили 16 июля 2024 года, они будут действовать два года.

«В связи с этим, РО ВПП „Партия дела“ в Калининградской области запрещается принимать участие в выборах и референдумах. Также приостанавливаются права регионального отделения партии как учредителя средств массовой информации, запрещается пользоваться государственными и муниципальными СМИ, организовывать публичные мероприятия и использовать банковские вклады, за исключением случаев, установленных Федеральным законом „О политических партиях“», — говорится в сообщении калининградского облизбиркома.

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