Путин подписал указ о выплате 400 тыс. рублей за контракт с Минобороны

Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. Об этом пишет «Коммерсант» в среду, 31 июля.



Региональным властям рекомендовано выплачивать еще по 400 тыс. рублей.

Сейчас за подписание контракта предусмотрена федеральная выплата в размере 195 тыс. руб. Выплаты в регионах разнятся. Так, к примеру, в Москве за заключение контракта выплачивают 1,9 млн рублей подъемных, а в Ростовской области — 1,2 млн. В Калининградской области выплачивают 100 тыс. рублей.