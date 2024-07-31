Путин подписал указ о выплате 400 тыс. рублей за контракт с Минобороны

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. Об этом пишет «Коммерсант» в среду, 31 июля.

Региональным властям рекомендовано выплачивать еще по 400 тыс. рублей.

Сейчас за подписание контракта предусмотрена федеральная выплата в размере 195 тыс. руб. Выплаты в регионах разнятся. Так, к примеру, в Москве за заключение контракта выплачивают 1,9 млн рублей подъемных, а в Ростовской области — 1,2 млн. В Калининградской области выплачивают 100 тыс. рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter