СМИ: в Калининград прилетел самолёт, использовавшийся при обмене Виктора Бута

В Калининграде в 8:35 по московскому времени приземлился самолет Ан-148-100Е с бортовым номером RA-61727, который в декабре 2022 года использовался при обмене Виктора Бута на баскетболистку Бритни Грайнер. Как пишет РБК, это следует из данных сервиса Flightradar24.



Самолет вылетел из московского аэропорта Внуково в 6:11 (мск). О том, что именно этот борт использовался при обмене Бута на Грайнер в декабре прошлого года писал Radaratlas.

«Ранее Fox News сообщал, что в течении суток Россия и США могут произвести обмен заключенными.По данным телеканала, Москва передаст осужденного в России по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Кого передаст Вашингтон Fox News не уточнял», — пишет издание.