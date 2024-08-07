Литва перемещает к российской границе противотанковые заграждения

Власти Литвы перемещают противотанковые заграждения к границам с Россией и Белоруссией. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщил в среду министр национальной обороны страны Лауринас Касчюнас.

«У отечественных производителей за 4 млн евро закуплены средства контрмобильности», — сообщил Касчюнас, уточнив, что речь идет о противотанковых ежах, «зубах дракона» и других фортификационных средствах.

По словам Касчюнаса, открытие первого участка размещения таких средств планируется 22 августа, всего их будет 27. Заграждения «в кратчайшие сроки будут доставляться к месту установки».