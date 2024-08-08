В России законодательно запретили треш-стримы

В России утвердили закон о запрете треш-стримов*. Соответствующий документ подписал в четверг, 8 августа, президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале правовой информации, сообщает «Интерфакс».

Согласно закону, треш-стримами будет считаться «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений». Меры по ограничению доступа к ресурсам, распространяющим треш-стримы, будут приниматься Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

За треш-стримы предусмотрена административная и уголовная ответственность. В частности, если действия не будут содержать признаков уголовно наказуемого деяния, то за такое правонарушение полагается штраф для граждан от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. Штрафы будут применяться вместе с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

В Уголовном кодексе распространение треш-стримов будет считаться отягчающим обстоятельством при совершении таких преступлений, как: убийство; умышленное причинение тяжкого, средней тяжести, легкого вреда здоровью; побои; истязание; угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью; похищение человека; незаконное лишение свободы; использование рабского труда.