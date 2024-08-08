Путин наделил МВД правом выдворять мигрантов без суда за ряд правонарушений

МВД наделили правом выдворять из страны иностранных граждан без решения суда за ряд правонарушений. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает «Коммерсант».

В числе оснований для выдворения, в частности, нарушение административных статей о перевозке наркотиков, употреблении алкоголя в общественных местах, а также пропаганде педофилии и нетрадиционных сексуальных отношений.

Как напоминает информагентство, в первом чтении поправки были приняты в июне. Ко второму чтению 23 июля в законопроекте появилась норма о предельном сроке содержания иностранцев, подлежащих выдворению, в спецприемниках: по решению глав и заместителей ФСБ, МВД и погранслужбы их могут поместить в СИЗО на 48 часов.