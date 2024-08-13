МВД РФ предлагает наказывать чиновников за невыполнение мер по борьбе с экстремизмом

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В России хотят ввести наказание для чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом. Проект соответствующего закона разработало МВД РФ, сообщает телеграм-канал «Ведомостей».

Документ предусматривает штрафы или дисквалификацию в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов страны и органов местного самоуправления за невыполнение ими мер по борьбе с экстремизмом, утвержденных федеральной межведомственной комиссией. В Госдуме считают, что предлагаемое ужесточение разработано для того, чтобы представители органов исполнительной власти субъектов и главы муниципалитетов брали на себя ответственность. По мнению политологов, инициатива МВД может быть связана с вооруженными нападениями в Дербенте и Махачкале, а также с терактом в «Крокус сити холле» и массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы.

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