Глава ФСБ уточнил число предотвращенных с начала года терактов 

Все новости по теме: Терроризм

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал о предотвращенных в 2024 году терактах, которые злоумышленники планировали совершить на территории Российской Федерации. Об этом он сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), пишет «Коммерсант».

По словам Бортникова, с начала года в России задержали более 1050 лиц, причастных к терроризму, и предотвратили уже 110 терактов которых «участвовали завербованные противником граждане». «Скоординированными действиями силовых структур в текущем году пресечена деятельность 45 законспирированных ячеек международных террористических организаций»,— добавил глава ФСБ

Как считают в НАК, в стране сохраняются угрозы со стороны терорганизаций, которые «пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама». Поиск исполнителей терактов и нападений якобы ведется среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter