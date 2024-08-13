Глава ФСБ уточнил число предотвращенных с начала года терактов 

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал о предотвращенных в 2024 году терактах, которые злоумышленники планировали совершить на территории Российской Федерации. Об этом он сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), пишет «Коммерсант».



По словам Бортникова, с начала года в России задержали более 1050 лиц, причастных к терроризму, и предотвратили уже 110 терактов которых «участвовали завербованные противником граждане». «Скоординированными действиями силовых структур в текущем году пресечена деятельность 45 законспирированных ячеек международных террористических организаций»,— добавил глава ФСБ

Как считают в НАК, в стране сохраняются угрозы со стороны терорганизаций, которые «пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама». Поиск исполнителей терактов и нападений якобы ведется среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии.