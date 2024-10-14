В первом туре выборов в Сейм Литвы лидирует оппозиция

Социал-демократическая партия побеждает в первом туре парламентских выборов в Литве. «Союз Отечества — Литовские христианские демократы», победители прошлых выборов, занимают второе место. Об этом сообщает «Коммерсант» в понедельник, 14 октября.

В голосовании по спискам Социал-демократическая партия получает 20,01% по итогам подсчёта бюллетеней на 1873 участках из 1947. «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» набирает 17,12% голосов, «Заря Немана» — 15,37%, «Во имя Литвы» — 9,27%. Пятипроцентный барьер удалось преодолеть шести партиям.

В одномандатных округах в первом туре «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» побеждает в 23 округах, социал-демократы — в 22.

В Сейм входит 141 депутат. 71 избирается в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 — по спискам. Барьер для получения мандатов составляет 5% для партий и 7% для коалиций. В выборах принимали участие 16 партий и 1 коалиция.

Социал-демократическая партия заявила о готовности создать коалицию с левыми партиями. Лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте и председатель партии «Во имя Литвы», экс-премьер Саулюс Сквернялис намерены поддержать друг друга во втором туре в тех округах, где победитель одной из партии не вышел из первого.