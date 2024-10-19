В Калининградской области назначен новый и.о. начальника региональной таможни (фото)

В Калининградской области назначен новый и.о. начальника региональной таможни (фото)
Владимир Зябко. Фото из телеграм-канала ФТС России
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В Калининградской областной таможне — новый руководитель. Об этом сообщает телеграм-канал Федеральной таможенной службы России.

Как уточнили в ФТС, исполняющим обязанности начальника Калининградской областной таможни назначен Владимир Зябко. «В таможенных органах с сентября 2001 года. Начинал службу в оперативно-розыскном отделе Нижневартовской таможни и прошел путь до начальника Тюменской таможни. В должностные обязанности таможенника войдет руководство всеми процессами таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности Калининградской областной таможни», — отмечается в сообщении.

Напомним, предыдущий начальник Калининградской областной таможни Сергей Абросимов покинул свой пост в марте 2024 года. В сентябре стало известно, что он трудоустроился в администрацию Калининграда советником «по взаимодействию с силовыми структурами». Обязанности руководителя таможни все это время исполнял первый заместитель Абросимова Денис Мосолов.

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