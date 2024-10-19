Верховный суд отклонил жалобу Понасенкова* на отказ исключить его из иноагентов

Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы историка Евгения Понасенкова* на отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

«Понасенкову Евгению Николаевичу отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в сообщении.

Понасенков был внесен в реестр иностранных агентов в 2022 году. Блогер подал иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием отменить это решение, но получил отказ. Аналогичное решение было принято в апелляции. Таким образом, пройдя все судебные инстанции, публицист не смог добиться исключения из реестра иностранных агентов.

* Понасенков Евгений Николаевич — Организация внесена Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.