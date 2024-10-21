Беспрозванных намерен исключить из состава правительства одного вице-премьера

Губернатор Алексей Беспрозванных намерен исключить из состава правительства области одного из вице-премьеров. Проект указа опубликован на сайте правительства региона.

Согласно документу, исключить планируют Дмитрия Кускова. После подписания указа его действие должно распространиться на все правоотношения, возникшие с 15 октября 2024 года. Отметим, что на момент написания новости на сайте регионального правительства информация о личности Кускова отсутствует.