Беспрозванных намерен исключить из состава правительства одного вице-премьера

Губернатор Алексей Беспрозванных намерен исключить из состава правительства области одного из вице-премьеров. Проект указа опубликован на сайте правительства региона.
Согласно документу, исключить планируют Дмитрия Кускова. После подписания указа его действие должно распространиться на все правоотношения, возникшие с 15 октября 2024 года. Отметим, что на момент написания новости на сайте регионального правительства информация о личности Кускова отсутствует.Дмитрий Кусков переехал в Калининград в 2017 году. Тогда Антон Алиханов назначил его исполняющим обязанности министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли. В 2021 году Кусков стал заместителем председателя правительства региона. До работы в Калининграде он занимал должность заместителя директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга России.