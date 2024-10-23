Источник: Кусков занял пост главы департамента в Минпромторге РФ

Дмитрий Кусков покинул пост вице-премьера правительства Калининградской области и возглавил один из департаментов Министерства промышленности и торговли Российской федерации. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В своей новой должности Кусков уже представил изменений в Закон «О промышленной политике в Российской Федерации». В докладчиках он числился как директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли федерального Минпромторга. Отметим, что на сайте ведомства руководитель департамента на момент публикации новости не обозначен.

Накануне стало известно, что губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных намерен исключить из состава правительства области Дмитрия Кускова, который переехал в Калининград в 2017 году. Тогда Антон Алиханов назначил его исполняющим обязанности министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли. В 2021 году Кусков стал заместителем председателя правительства региона. До работы в Калининграде он занимал должность заместителя директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга России.