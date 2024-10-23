Источник: Кусков занял пост главы департамента в Минпромторге РФ

Источник: Кусков занял пост главы департамента в Минпромторге РФ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Правительство области

Дмитрий Кусков покинул пост вице-премьера правительства Калининградской области и возглавил один из департаментов Министерства промышленности и торговли Российской федерации. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В своей новой должности Кусков уже представил изменений в Закон «О промышленной политике в Российской Федерации». В докладчиках он числился как директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли федерального Минпромторга. Отметим, что на сайте ведомства руководитель департамента на момент публикации новости не обозначен.

Накануне стало известно, что губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных намерен исключить из состава правительства области Дмитрия Кускова, который переехал в Калининград в 2017 году. Тогда Антон Алиханов назначил его исполняющим обязанности министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли. В 2021 году Кусков стал заместителем председателя правительства региона. До работы в Калининграде он занимал должность заместителя директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга России.

В мае 2024 года бывший глава Калининградской области Антон Алиханов стал федеральным министром и занял пост главы Министерства промышленности и торговли. Так, вместе с ним на работу в ведомство переехали Олег Ступин и Сергей Камчатный.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter