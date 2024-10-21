СМИ: Германия открыла штаб по руководству действиями НАТО в Балтийском море

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Министерство обороны Германии учредило штаб по руководству действиями Военно-морских сил НАТО в Балтийском море в случае полномасштабного вооружённого конфликта. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на международное агентство новостей Reuters.

«Штаб будет играть решающую роль в подготовке докладов о военной обстановке и реагировании на региональные вызовы, включая защиту интересов государств — членов НАТО», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Многонациональный военно-морской штаб операций в Балтийском море расположен на территории командования ВМС Германии в Ростоке. Предполагается, что создание командного центра подчеркнёт значение Балтики для альянса после ухудшения отношений с Россией. Отмечается, что роль Балтийского моря для НАТО существенно возросла после вступления в блок Финляндии и Швеции.

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