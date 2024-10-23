Памятник Барклаю-де-Толли, который сносят в Риге, готов принять Калининград

Памятник русскому полководцу Барклаю-де-Толли, который демонтируют власти Риги, готова принять Калининградская область, где покоится его сердце. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.



«Калининградская область, с моей точки зрения, просто обязана на него претендовать, потому что для нас личность Барклая-де-Толли и все, что связано с его памятью, очень важно, — заявил Маслов. — Я вам хочу заметить, что в перечне первых 12 памятников истории и культуры, взятых под охрану государства в послевоенное время, был и памятник Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли в поселке Нагорное Черняховского района. Вы, наверное, помните, что памятник там был поставлен по прусским правилам в связи со скоропостижной кончиной полководца в этом месте в 1818 году. Эта история всем известна».

Маслов напомнил, что Барклай-де-Толли возглавлял заграничные походы Русской армии, а скончался 14 мая 1818 года на мызе Штилитцен (сегодня поселок Нагорное Калининградской области).

«Если серьезно подходить к этой личности, то отнюдь не Кутузов и не Александр I, а Михаил Богданович — настоящий отец побед России в Отечественной войне 1812 года, — продолжил Маслов. — Он как военный министр подготовил страну, вооружил армию, и под его руководством были разработаны все основные планы ведения войны. Выдающаяся личность, может быть, в пятерку главных полководцев России входит!»

По мнению Маслова, с поиском меценатов, готовых оплатить доставку памятника в регион, проблем не будет.

Ранее памятник Михаилу Барклаю-де-Толли предложили забрать власти Эстонии. Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на портал телерадиовещания ERR, руководство муниципалитета Йыгевасте, готово рассмотреть вопрос о переносе в Йыгевесте, где находится место последнего упокоения полководца.

«Это был командир прибалтийского немецко-шотландского происхождения, служивший царской России, — сказал председатель волостного собрания и член парламента Майдо Руусманн. — В то же время важно и то, почему мавзолей находится именно здесь — он владел мызой (усадьбой — ИФ) Йыгевесте и сам хотел здесь жить. И что примечательно в истории: говорят, что это был человек, который выучил эстонский язык».

Согласно решению Рижской думы, принятому 16 октября, памятник русскому полководцу будет убран из центра города в течение трех месяцев. Статую после демонтажа планируется вернуть предпринимателю Евгению Гомбергу, по чьей инициативе реплика памятника была установлена на исторический постамент в 2002 году. Скульптурную композицию воссоздал петербургский скульптор, ученик Михаила Аникушина Алексей Мурзин.

Редакция «Нового Калининграда» написала запрос в адрес Евгения Гомберга по поводу его готовности передать скульптуру в Калининград, но ответа от него пока не получила.