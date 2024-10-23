«Отец побед России»: почему Калининград претендует на рижского Барклая-де-Толли (фото)

Памятник Барклаю-де-Толли, который, согласно решению Рижской думы, собираются убрать из центра латвийской столицы в течение трёх ближайших месяцев, готовы принять в Калининградской области. Ранее желание обладать памятником высказали власти Пскова и эстонского местечка Йыгевесте, где находится усыпальница полководца. Почему скульптурой заинтересовались в Калининграде и где её могут разместить, выяснял «Новый Калининград».



В середине октября 2024 года Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы принял решение демонтировать несколько памятников, включая монумент русскому военачальнику и государственному деятелю, генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю-де-Толли. Инициатором сноса выступил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, который назвал памятник «знаком прославления Российской империи и восхваления русификации».

Русский полководец Михаил Барклай-де-Толли — военный министр (январь 1810 — август 1812), герой Отечественной войны 1812 года, полный кавалер ордена Святого Георгия, генерал-фельдмаршал. В заграничном походе русской армии 1813–1814 годов командовал объединённой русско-прусской армией в составе сил союзников под общим командованием князя Шварценберга. В начале 1818 года военачальник получил разрешение отправиться в Германию для лечения на минеральных водах, но, не доехав до места, скончался в мае 1818 года в возрасте 56 лет на мызе Штилитцен (ныне посёлок Нагорное Черняховского района Калининградской области).

Памятник Барклаю-де-Толли был установлен в Риге в 1913 году по случаю столетия победы над Наполеоном Бонапартом. Автором изваяния выступил немецкий медальер и скульптор Вильгельм Вандшнайдер. Во время Первой мировой войны в связи с наступлением кайзеровской армии на территории Лифляндской губернии скульптуру решили вывезти, однако во время эвакуации она была утеряна.

В 2001 году рижский предприниматель Евгений Гомберг решил установить точную копию памятника Барклаю-де-Толли на собственные средства, и через год реплика авторства петербургского скульптора Алексея Мурзина действительно вернулась на историческое место — в цветочный сквер на Эспланаде.

Рижский памятник Барклаю-де-Толли. Фото: Wikimedia Commons

В Калининградской области вспомнили, что в Черняховском районе есть памятник, под которым покоится сердце полководца, и предложили перевезти скульптуру в свою Прибалтику. Инициатором переезда скульптуры выступил руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, который сообщил «Новому Калининграду», что регион не должен отказываться от такого случая.

«Калининградская область, с моей точки зрения, просто обязана на него претендовать, потому что для нас личность Барклая-де-Толли и все, что связано с его памятью, очень важно, — заявил Маслов. — Я вам хочу заметить, что в перечне первых 12 памятников истории и культуры, взятых под охрану государства в послевоенное время, был и памятник Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли в поселке Нагорное Черняховского района. Вы, наверное, помните, что памятник там был поставлен по прусским правилам в связи со скоропостижной кончиной полководца в этом месте в 1818 году. Эта история всем известна».

Маслов напомнил, что Барклай-де-Толли возглавлял заграничные походы Русской армии, а скончался 14 мая 1818 года на мызе Штилитцен (сегодня поселок Нагорное Калининградской области).

«Если серьезно подходить к этой личности, то отнюдь не Кутузов и не Александр I, а Михаил Богданович — настоящий отец побед России в Отечественной войне 1812 года, — продолжил Маслов. — Он как военный министр подготовил страну, вооружил армию, и под его руководством были разработаны все основные планы ведения войны. Выдающаяся личность, может быть, в пятерку главных полководцев России входит!»

По мнению Маслова, с поиском меценатов, готовых оплатить доставку памятника в регион, проблем быть не должно.

Поддержал Маслова глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев. Он заверил, что готов лично включиться в этот процесс, и предположил, что Черняховску второй памятник Барклаю не помешает (конная статуя генерал-фельдмаршала появилась в Центральном сквере Черняховска в апреле 2007 года, её авторами выступили заслуженный художник России Владимир Суровцев и академик Виктор Пасенко — прим. «Нового Калининграда»).

Памятник Барклаю-де-Толли в Черняховске. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

«Я считаю, что было бы справедливым и логичным поставить его в Черняховске. — заявил Булычев „Новому Калининграду“. — Ничего страшного, что один памятник у нас уже есть. Второй вариант — в Нагорном, где у нас может появиться филиал музея „Бородинское поле“. Впрочем, это предмет для обсуждения, если до этого дойдёт, вынесем вопрос на художественный совет. Но мы уж точно найдём ему достойное место здесь, где он провёл последние минуты своей жизни».

Инициативу поддержал и калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков.

«Михаил Богданович — выдающийся русский полководец и государственный деятель, вклад которого сложно переоценить в нашу победу в Отечественной войне 1812 года, да и в целом в историю российского государства. Тот факт, что его сердце похоронено у нас здесь, в Калининградской области, несомненно, должен нас побудить обратить внимание на текущую ситуацию. Я считаю, что этот памятник должен быть в Калининграде. Глупо нам не воспользоваться текущей ситуацией и не предлагать перенести памятник в Калининградскую область. Полностью поддерживаю инициативу коллег», — заявил сенатор.

Шендерюк-Жидков при этом заметил, что место установки скульптуры необходимо определить совету по культуре: «Понятна заинтересованность Черняховского округа в том, чтобы увековечить Барклая-де-Толли на территории города или округа, но, мне кажется, что памятник мог бы вполне находиться и в самом Калининграде, где много прекрасных скверов».

Отметим, что виртуальная заявка на рижский памятник поступила также из Пскова — руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов предложил вывезти его и установить рядом с бюстом фельдмаршала Михаила Кутузова.

«Нынешние депутаты гордумы Риги своим решением перечеркивают и позорят собственных предшественников, проявляя абсолютное пренебрежение к ним, к собственной истории. Что же, если властям Латвии так не терпится избавиться от памятника фельдмаршалу Барклаю-де-Толли, — мы готовы принять монумент в Псковской области. В Пскове есть бюст фельдмаршала Михаила Кутузова. Памятник Барклаю-де-Толли мог бы его гармонично дополнить», — отметил Борисов.

На следующий день, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал телерадиовещания ERR, бронзового Барклая предложили забрать власти Эстонии. Руководство муниципалитета Йыгевасте сообщило, что готово рассмотреть вопрос о переносе памятника туда, где находится место последнего упокоения полководца.

«Это был командир прибалтийского немецко-шотландского происхождения, служивший царской России, — сказал председатель волостного собрания и член парламента Майдо Руусманн. — В то же время важно и то, почему мавзолей находится именно здесь — он владел мызой (усадьбой — ИФ) Йыгевесте и сам хотел здесь жить. И что примечательно в истории: говорят, что это был человек, который выучил эстонский язык».

Редакция «Нового Калининграда» написала запрос в адрес Евгения Гомберга по поводу его готовности передать скульптуру в Калининград, но ответа от него пока не получила.

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар / Новый Калининград, Wikimedia Commons