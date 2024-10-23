Литва намерена денонсировать договор с Россией о свободном судоходстве

Правительство Литвы одобрило денонсацию договора с Россией о торговом судоходстве. Об этом сообщает «Коммерсант».

С предложением о денонсации вышло Министерство транспорта и коммуникаций республики. «Учитывая геополитическую ситуацию, а также тот факт, что трансграничное торгово-экономическое сотрудничество полностью приостановлено и невозможно, целесообразно денонсировать соглашение»,— говорится в заявлении ведомства. Одобренный правительством документ теперь должен одобрить литовский парламент - Сейм.

Соглашение, подписанное в 1993 году, регулировало отношения при перевозке грузов морским транспортом, сотрудничество между судоходными компаниями и организациями, таможенные процедуры в портах, признание документов, помощь в случае катастрофы. Кроме того, документ разрешал российским и литовским экипажам высаживаться на берега друг друга без визы. Ранее литовский парламент уже проголосовал за денонсацию трех финансово-экономических соглашений с Россией и Белоруссией, включая соглашения по защите инвестиций и по двойному налогообложению.

