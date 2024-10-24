Литва усиливает контроль за посылками в российских поездах

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Таможенные службы Литвы усиливают контроль за почтовыми отправлениями в российских поездах, следующих по территории республики. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовской таможни.

Как пишет издание, в своей работе литовские таможенники стали использовать мобильные ручные сканеры для контроля почтовых вагонов, которые следуют в Калининградскую область и обратно. «Одновременно с этим применяются и другие методы досмотра, в будущем планируется ужесточить контроль», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в конце сентября литовские таможенники обнаружили и забрали в пассажирском поезде камуфляжные сети, которые предназначены для маскировки пушечных стволов. Назначение сетей было указано в надписях, адресат — в Белгородской области. Калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков назвал действия сотрудников таможни республики воровством. В начале октября на железнодорожной станции Кибартай был задержан почтовый груз с камуфляжными брюками.


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