В Янтарном отменили конкурс на должность главы администрации округа

Совет депутатов Янтарного отменил конкурс на замещение должности главы администрации муниципалитета. Решение представительного органа опубликовано на официальном сайте администрации округа.

В документе поясняется, что совет депутатов отменил своё же решение от 26.09.2024 об объявлении конкурса на 28 октября 2024 года. Это сделано «в целях обеспечения законности в деятельности комиссии». Решение датировано 18 октября и подписано главой муниципалитета Игорем Новиковым.

«Новому Калининграду» не смогли прокомментировать, с чем конкретно это связано и на какую дату будет переназначен конкурс по выбору главы администрации Янтарного. Сотрудник окружного совета депутатов лишь отметил, что «это точно будет».

В конце сентября стало известно, что у Артура Крупина закончился срок полномочий на посту главы администрации округа. Исполняющим обязанности тогда назначили его заместителя Андрея Костина.