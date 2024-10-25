Власти Калининграда купили автомобиль «Kaiyi X7» за 2,998 млн рублей

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МБУ «Служба административно-технического обеспечения» администрации Калининграда заключила договор с ООО «Тринити-Трейд» на приобретение автомобиля «Kaiyi X7» чёрного цвета. Цена контракта составила 2,998 млн рублей. Как отмечается на сайте госзакупок, договор с поставщиком был заключён в конце сентября по начальной цене закупки. Источник финансирования Контракта — средства бюджетного учреждения

«Машина имеет роботизированную коробку передач, рабочий объем двигателя: 1998 сантиметров кубических, тип двигателя: бензиновый. Автомобиль оснащён подогревом передних сидений и т.п.», — отмечается в карточке контракта.

Отметим, ранее источники «Нового Калининграда» сообщили, что глава администрации Елена Дятлова в последнее время передвигается на новом автомобиле «Kaiyi X7» чёрного цвета. По данным из открытых источников, машина — 2024 года выпуска, находится во владении юрлица в течение 24 дней.

«Новый Калининград» направил запрос в администрацию областного центра с просьбой прокомментировать данную информацию. В пресс-службе попросили отсрочку до 12 ноября.

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