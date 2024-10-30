Россия ввела санкции против Новой Зеландии и Австралии

МИД России ввёл санкции против бизнесменов, чиновников, журналистов и военных из Австралии и Новой Зеландии. Причина — формирование «антироссийской повестки дня», пишет РБК.



Ограничения коснулись 131 австралийца, которым бессрочно закрыт въезд в Россию. В «стоп-листе» упомянуты военные, бизнесмены и топ-менеджеры местных компаний, чиновники и журналисты, которые, по мнению ведомства, формируют «антироссийскую повестку дня». По аналогичным причинам санкции введены против девяти человек из Новой Зеландии, среди них командующий ВМС Эндрю Браун и несколько заместителей министра обороны страны.

«С учётом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского „стоп-листа“ будет продолжена», — подчеркнули в ведомстве.

После начала военной операции России на территории Украины Австралия ввела ограничения в отношении более чем тысячи российских граждан и компаний. Последний пакет антироссийских санкций Канберра приняла в мае.