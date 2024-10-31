Генконсульство Республики Беларусь в Калининграде планируют открыть к июню

До 1 июня 2025 года в Калининграде планируют открыть генеральное консульство Республики Беларусь. Об этом сообщает ТАСС.



Существующее в Калининграде отделение посольства будет преобразовано в генконсульство на основании постановления Совета министров Белоруссии, подписанного премьер-министром Романом Головченко. В соответствии с документом генеральные консульства должны открыться также в Нижнем Новгороде и Владивостоке.



В 2023 году были созданы генеральные консульства Белоруссии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, открыто новое отделение посольства в Краснодаре. Распоряжение Правительства РФ, рекомендующее региональным властям выделить для генконсульства «служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения республикой <...> в собственность, <...> а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением указанного генерального консульства», было опубликовано в июне 2024 года на портале правовой информации.