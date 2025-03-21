Генконсульство Республики Беларусь в Калининграде намерены открыть 1 июня

Все новости по теме: Международные отношения

Генеральное консульство Республики Беларусь в Калининграде начнёт свою работу с 1 июня. Как сообщает региональное агентство по международным связям, оно заменит отделение посольства Беларуси в областном центре.

«С 1 июня вместо отделения посольства Республики Беларусь в Калининграде начнет функционировать генеральное консульство братской Республики! Намерены и далее укреплять отношения региона с соседом по всем направлениям деятельности», — следует из поста агентства.

Ранее сообщалось, что генконсульство планируют открыть до 1 июня 2025 года. Существующее отделение посольства должно быть преобразовано на основании постановления Совета министров Беларуси, подписанного премьер-министром Романом Головченко.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter