Генконсульство Республики Беларусь в Калининграде намерены открыть 1 июня

Генеральное консульство Республики Беларусь в Калининграде начнёт свою работу с 1 июня. Как сообщает региональное агентство по международным связям, оно заменит отделение посольства Беларуси в областном центре.

«С 1 июня вместо отделения посольства Республики Беларусь в Калининграде начнет функционировать генеральное консульство братской Республики! Намерены и далее укреплять отношения региона с соседом по всем направлениям деятельности», — следует из поста агентства.

Ранее сообщалось, что генконсульство планируют открыть до 1 июня 2025 года. Существующее отделение посольства должно быть преобразовано на основании постановления Совета министров Беларуси, подписанного премьер-министром Романом Головченко.