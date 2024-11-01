На Куршской косе решили установить копию мемориала, демонтированного в Литве

На территории Куршской косы будет установлена копия мемориального комплекса, ранее демонтированного в Литве. Такое решение приняли депутаты зеленоградского окружного совета, сообщает телеграмм-канал газеты «Волна».

Копию Мемориального комплекса на месте гибели семи Героев Советского Союза 113 стрелкового полка 32 стрелковой дивизии, располагавшегося ранее на 9-м км автодороги Клайпеда-Нида у хутора Алскнине, установят на территории усадьбы «Лосиный двор» около поселка Рыбачий. Депутаты единогласно поддержали принятие этого решения.

Как напоминает издание, 7 сентября 2022 года по решению литовских властей мемориал демонтировали, убрав камень-памятник и все информационные таблички.