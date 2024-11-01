На Куршской косе решили установить копию мемориала, демонтированного в Литве

Все новости по теме: Память

На территории Куршской косы будет установлена копия мемориального комплекса, ранее демонтированного в Литве. Такое решение приняли депутаты зеленоградского окружного совета, сообщает телеграмм-канал газеты «Волна».

Копию Мемориального комплекса на месте гибели семи Героев Советского Союза 113 стрелкового полка 32 стрелковой дивизии, располагавшегося ранее на 9-м км автодороги Клайпеда-Нида у хутора Алскнине, установят на территории усадьбы «Лосиный двор» около поселка Рыбачий. Депутаты единогласно поддержали принятие этого решения.

Как напоминает издание, 7 сентября 2022 года по решению литовских властей мемориал демонтировали, убрав камень-памятник и все информационные таблички.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter