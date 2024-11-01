Минюст РФ: законодательство не запрещает россиянам слушать музыку исполнителей-иноагентов

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Никаких ограничений для россиян, которые слушают музыку исполнителей-иноагентов, не предусмотрено. Об этом сообщило Министерство юстиции России в ответ на соответствующий вопрос депутата Саратовской областной Думы Дениса Буланова, пишет РБК.

«Законодательство России не предусматривает каких-либо ограничений для тех, кто слушает музыку исполнителей, включенных в реестр иностранных агентов», — подчеркивается в ответе. В министерстве добавили, что ведение учета лиц, прослушивающих эту музыку, также не установлено законом.

Ранее «Новый Калининград» сообщал о том, что российские музыкальные сервисы начинают маркировать произведения исполнителей, признанных иностранными агентами на территории Российской Федерации. Маркировка появилась у сервисов «Яндекс. Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка» и «Звук».


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