Ростовский и тамбовский губернаторы объявили об уходе в отставку

Ростовский и тамбовский губернаторы объявили об уходе в отставку
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В понедельник, 4 ноября, об уходе в отставку сообщили сразу два губернатора. Первым о завершении карьеры объявил тамбовский губернатор Максим Егоров, опубликовав видеообращение в своём телеграм-канале. При этом он сообщил, что руководство страны поставило перед ним «другие задачи на федеральном уровне».

Вслед за ним текстовое сообщение в телеграм-канале оставил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он также рассказал, что оставляет пост «в связи с переходом на другую работу».

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