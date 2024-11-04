Ростовский и тамбовский губернаторы объявили об уходе в отставку

В понедельник, 4 ноября, об уходе в отставку сообщили сразу два губернатора. Первым о завершении карьеры объявил тамбовский губернатор Максим Егоров, опубликовав видеообращение в своём телеграм-канале. При этом он сообщил, что руководство страны поставило перед ним «другие задачи на федеральном уровне».
В понедельник, 4 ноября, об уходе в отставку сообщили сразу два губернатора. Первым о завершении карьеры объявил тамбовский губернатор Максим Егоров, опубликовав видеообращение в своём телеграм-канале. При этом он сообщил, что руководство страны поставило перед ним «другие задачи на федеральном уровне».