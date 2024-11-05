В 2025-м расходы на содержание губернатора планируют увеличить на 400 тыс. рублей

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Региональные власти намерены увеличить бюджетные расходы на функционирование высшего должностного лица Калининградской области на 400 тыс. рублей. Соответствующая информация опубликована в проекте областного бюджета на 2025 год и на плановый период в 2026-м и 2027-м.

Законопроект об областном бюджете был внесён губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных 1 ноября. В 2025 году на функционирование высшего должностного лица региона предусмотрено 6,531 млн рублей. Кроме того, расходы на содержание губернатора в 2026 году намерены увеличить до 6,96 млн рублей, а в 2027-м — до 7,438 млн.

Напомним, что в проекте поправок в бюджет на 2024 год на функционирование высшего должностного лица Калининградской области было предусмотрено 8,134 млн рублей. В предыдущем варианте поправок в бюджет региона на эти цели было предусмотрено 6,134 млн рублей. Как пояснил министр финансов региона Виктор Порембский, денежное содержание и зарплата губернатора Калининградской области не изменились. Увеличение расходов на функционирование высшего должностного лица региона на два млн рублей связано с выплатами, которые были произведены бывшему губернатору Антону Алиханову.

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