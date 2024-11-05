В 2025-м расходы на содержание губернатора планируют увеличить на 400 тыс. рублей

Региональные власти намерены увеличить бюджетные расходы на функционирование высшего должностного лица Калининградской области на 400 тыс. рублей. Соответствующая информация опубликована в проекте областного бюджета на 2025 год и на плановый период в 2026-м и 2027-м.

Законопроект об областном бюджете был внесён губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных 1 ноября. В 2025 году на функционирование высшего должностного лица региона предусмотрено 6,531 млн рублей. Кроме того, расходы на содержание губернатора в 2026 году намерены увеличить до 6,96 млн рублей, а в 2027-м — до 7,438 млн.