Мишустин: с марта 2025-го РФ и Беларусь перейдут на «домашние» тарифы на связь

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С 1 марта 2025 года сотовые операторы России и Белоруссии должны обеспечить тарификацию звонков и интернет-трафика в рамках Союзного государства на уровне, сопоставимом с «домашней» сетью. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая на заседании совета министров СГ, пишет «Интерфакс».

«Ранее, напомню, бесплатными стали входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства. Сейчас мы идем дальше: с 1 марта следующего года для абонентов российских и белорусских операторов нужно обеспечить, соответственно, комфортные тарифы для телефонных разговоров и передачи интернет-данных, цифровых данных. Они должны быть сопоставимы с теми, которые сейчас действуют для „домашней“ сети», — сказал Мишустин.

Как напоминает информагентство, РФ и Белоруссия уже длительное время обсуждают полную отмену роуминга между странами. В мае этого года глава Минцифры РФ Максут Шадаев говорил, что российские сотовые операторы готовы к связанным со снижением тарифов финансовым потерям.

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