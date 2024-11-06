Трамп объявил себя 47-м президентом США

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что стал 47-м президентом США. Об этом пишет ТАСС.

«Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом», — сказал Трамп.

Как уточняет «Коммерсант», Трамп отметил, что одержал победу как минимум в трех колеблющихся штатах — Аризоне, Мичигане, Неваде, а также на Аляске. Он также упомянул, что Республиканская партия получила большинство мест в Сенате.