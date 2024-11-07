Еврокомиссар от Литвы: наша задача — готовить ЕС к возможному столкновению с РФ

Европейскому союзу следует готовиться к возможному конфликту с Россией. Такое мнение озвучил литовский представитель Андрюс Кубилюс, которого назначили на пост еврокомиссара по обороне и космосу, сообщает телеграм-канал «Sputnik Литва».

«Оборона — один из главных приоритетов будущей [Евро]Комиссии... Мы сталкиваемся с непосредственными и долгосрочными вызовами — экзистенциальными и возникающими угрозами, включая традиционную войну, кибервойну, гибридные атаки и милитаризацию космоса», отметил Кубилюс. Он также подчеркнул, что последние оценки разведки показывают, что Россия может «испытать решимость НАТО и ЕС в конце этого десятилетия».