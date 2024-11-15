МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

В Министерстве иностранных дел России рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Абхазию. Такой комментарий от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой появился вечером, 15 ноября на официальном сайте министерства.

«В России с озабоченностью следят за событиями в соседней дружественной нам Абхазии, где вновь обострились внутриполитические противоречия, — заявила Захарова. — Оппозиционные силы, к сожалению, не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта. В результате в республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие Абхазии. В частности, очевидно, что сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики».

Представитель МИДа добавила, что российская сторона, не вмешиваясь во внутренние процессы в Абхазии, «рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем».

«В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию, — говорится в официальном сообщении. — Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности — выехать из страны».

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