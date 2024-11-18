СМИ: Байден разрешил Украине наносить ракетные удары по России

Президент США Джо Байден разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS, имеющие предельную дальность действия около 300 км, для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на газету «The New York Times» (NYT).

В материале NYT говорится, что решение было принято «в ответ на неожиданное решение России ввести в бой войска Северной Кореи». В частности, неназванные официальные лица заявили, что это изменение политики должно «дать понять северокорейцам, что их силы уязвимы и что им не следует наращивать их численность». Как сообщает агентство «Reuters» со ссылкой на источники, ВСУ могут нанести первый удар дальнобойными ракетами «в ближайшие дни».

Кроме того, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на издание «Le Figaro», Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений Scalp/Storm Shadow.