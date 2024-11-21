Путин: после удара по РФ западными ракетами конфликт на Украине стал глобальным

После ударов по территории РФ западными дальнобойными ракетами ракетами ATACMS и Storm Shadow конфликт на Украине может расцениваться как глобальный. Об этом заявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

«С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный западом конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», — подчеркнул Путин.

«Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки, — отметил глава государства. — В результате цели, которые были очевидно поставлены перед собой противником, не достигнуты».

«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее „Орешник“. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута», — добавил Путин, подчеркнув, что средств противодействия российским ракетам «Орешник» сейчас нет.