В том числе в боевых условиях: Путин заявил, что РФ продолжит испытания «Орешника»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания баллистической ракеты в безъядерном оснащении «Орешник» будут продолжены, и в том числе в боевых условиях. Об этом он сообщил на встрече с руководством Минобороны и представителями ОПК, пишет «Интерфакс».

«Испытания („Орешника“) прошли успешно, я вас с этим поздравляю. Как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется», — уточнил президент.

Напомним, в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские Вооруженные силы нанесли 21 ноября комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». «Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута», —сообщил накануне Путин.