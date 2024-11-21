США включили в новый санкционный список калининградский Энерготрансбанк

США расширили антироссийские санкционные списки, чтобы еще более ограничить для Москвы доступ к западной финансовой системе. Об этом заявило Министерство финансов США, пишет ТАСС.

Рестрикции вводятся в отношении в общей сложности еще 118 физических и юридических лиц. В список включены «Братский народный банк», калининградский Энерготрансбанк, БКС банк, банки «Кремлевский», «Итуруп», «Синара», ББР, Фора-банк и другие. Кроме того, под санкции подпали физические лица, связанные с российским финансовым сектором, в том числе первые зампреды ЦБ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, зампред ЦБ Ольга Полякова.

«Эти масштабные действия осложнят Кремлю обход американских санкций, финансирование и оснащение вооруженных сил. Мы продолжим делать решительные шаги против любых финансовых каналов, используемых Россией для поддержки <...> войны на Украине», — прокомментировала министр финансов США Джанет Йеллен.

При этом США разрешили гражданам страны проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств России за рубежом, если такие операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.