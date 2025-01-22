Трамп допускает новые санкции против России

Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме 21 января, заявил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее для него время. При этом президент США не исключил введения новых санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине, пишут «Ведомости».

Отвечая на вопрос, введёт ли он новые санкции против России, если Правительство РФ откажется сесть за стол переговоров, Трамп сказал: «Вполне возможно». О сроках встречи с российским лидером президент США заявил: «В любое время, когда он хочет».

15 января кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что снятие санкций с России может быть частью переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом отметил, что новая американская администрация коренным образом не изменит характера политической воли США в вопросе антироссийских санкций. Кандидат на должность министра финансов США Скотт Бессент не исключил возможности ужесточения санкций против России.

В ноябре 2024 года США расширили антироссийские санкционные списки. Ограничения ввели в отношении в общей сложности ещё 118 физических и юридических лиц. В список были включены «Братский народный банк», калининградский Энерготрансбанк, БКС банк, банки «Кремлёвский», «Итуруп», «Синара», ББР, Фора-банк и другие.