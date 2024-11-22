В Янтарном объявили новый конкурс на должность главы администрации

В Янтарном объявили новый конкурс на замещение должности главы администрации муниципалитета. Решение окружного совета депутатов опубликовано на официальном сайте администрации Янтарного.

Конкурс проведут в зале заседаний окрсовета по адресу ул. Советская, д. 76, каб. № 9, 10 декабря в 11:00 часов. В комиссию по отбору кандидатов вошли глава муниципалитета Игорь Новиков, а также депутаты Олег Ковальский и Денис Фёдоров. Отмечается, что этот состав пополнится также лицами от губернатора Калининградской области.

В начале осени в Калининградской области прошли выборы губернатора и депутатов трёх окружных советов нового созыва. В Янтарном единороссы получили девять мест в окружном совете из одиннадцати. Председателем совета избрали Игоря Новикова.

В конце сентября стало известно, что у Артура Крупина закончился срок полномочий на посту главы администрации округа. Исполняющим обязанности тогда назначили его заместителя Андрея Костина. В конце октября депутаты отменили своё первое решение назначить конкурс на замещение должности главы администрации. Как пояснялось в постановлении, это сделали «в целях обеспечения законности в деятельности комиссии».