Замом главы администрации Калининграда стал руководитель «Калининградтеплосети» Федосеев

Замом главы администрации Калининграда стал руководитель «Калининградтеплосети» Федосеев
Максим Федосеев. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде новым заместителем главы администрации и председателем комитета городского хозяйства и строительства стал руководитель «Калининградтеплосети» Максим Федосеев, бывший при Николае Цуканове вице-премьером правительства области.

Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе мэрии города, решение о назначении Федосеева глава администрации Елена Дятлова приняла вскоре после того, как с поста председателя комитета ЖКХ ушёл Вадим Борисов.

«Максим Федосеев назначен с сегодняшнего дня, — пояснили в мэрии. — До этого он собирал все необходимые документы, поэтому потребовалось некоторое время. „Калининградтеплосеть“ возглавил его заместитель Андрей Орлов, который работал на предприятии с 2023 года».

Напомним, что ранее обязанности председателя комитета городского хозяйства и строительства исполнял бывший заместитель Борисова Вадим Маштаков.

Максим Федосеев возглавлял «Калининградтеплосеть» с мая 2022 года. В 2012-2015 годах он возглавлял министерство ЖКХ и ТЭК области. В 2015 году стал зампредседателя правительства региона, а в декабре 2016 года получил пост зампредседателя правительства региона и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области. В августе 2018 года, после назначения Николая Цуканова полпредом в УрФО, Федосеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Позже в СМИ появилась информация, что Федосеев стал помощником экс-губернатора.


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