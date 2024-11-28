Путин утвердил ключевые показатели эффективности для губернаторов

Путин утвердил ключевые показатели эффективности для губернаторов
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень KPI (ключевых показателей эффективности) для губернаторов. Соответствующий указ с перечнем показателей, по которым будет оцениваться эффективность деятельности региональных властей опубликован на портале правовой информации.

Перечень состоит из 21 пункта:

  • Доверие к власти (президенту и высшим должностным лицам регионов). Уточняется, что уровень оценки определяется в том числе посредством опросов общественного мнения о «достижении субъектами национальных целей развития»;

  • Численность населения субъекта;

  • Суммарный коэффициент рождаемости;

  • Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

  • Уровень бедности;

  • Удовлетворённость граждан условиями для занятий физической культурой и спортом;

  • Удовлетворённость участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения, трудоустройства;

  • Уровень образования;

  • Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи;

  • Доля людей, вовлечённых в добровольческую деятельность;

  • Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности;

  • Количество семей, улучшивших жилищные условия;

  • Объём ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости;

  • Качество среды для жизни в опорных населённых пунктах;

  • Доля автодорог крупнейших городских агломераций и автодорог регионального значения (исключая дороги, отнесенные к опорной сети автодорог), соответствующих нормативам;

  • Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах;

  • Качество окружающей среды;

  • Темп роста (индекса роста) реального среднедушевого денежного дохода населения;

  • Темп роста (индекс роста) физического объёма инвестиций в основной капитал, за исключением инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета;

  • Темп роста дохода в расчёте на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства;

  • «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования. 

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