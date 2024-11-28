Путин утвердил ключевые показатели эффективности для губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень KPI (ключевых показателей эффективности) для губернаторов. Соответствующий указ с перечнем показателей, по которым будет оцениваться эффективность деятельности региональных властей опубликован на портале правовой информации.

Перечень состоит из 21 пункта:

Доверие к власти (президенту и высшим должностным лицам регионов). Уточняется, что уровень оценки определяется в том числе посредством опросов общественного мнения о «достижении субъектами национальных целей развития»;

Численность населения субъекта;

Суммарный коэффициент рождаемости;

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

Уровень бедности;

Удовлетворённость граждан условиями для занятий физической культурой и спортом;

Удовлетворённость участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения, трудоустройства;

Уровень образования;

Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи;

Доля людей, вовлечённых в добровольческую деятельность;

Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности;

Количество семей, улучшивших жилищные условия;

Объём ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости;

Качество среды для жизни в опорных населённых пунктах;

Доля автодорог крупнейших городских агломераций и автодорог регионального значения (исключая дороги, отнесенные к опорной сети автодорог), соответствующих нормативам;

Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах;

Качество окружающей среды;

Темп роста (индекса роста) реального среднедушевого денежного дохода населения;

Темп роста (индекс роста) физического объёма инвестиций в основной капитал, за исключением инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета;

Темп роста дохода в расчёте на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства;