Путин утвердил ключевые показатели эффективности для губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень KPI (ключевых показателей эффективности) для губернаторов. Соответствующий указ с перечнем показателей, по которым будет оцениваться эффективность деятельности региональных властей опубликован на портале правовой информации.
Перечень состоит из 21 пункта:
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Доверие к власти (президенту и высшим должностным лицам регионов). Уточняется, что уровень оценки определяется в том числе посредством опросов общественного мнения о «достижении субъектами национальных целей развития»;
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Численность населения субъекта;
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Суммарный коэффициент рождаемости;
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
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Уровень бедности;
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Удовлетворённость граждан условиями для занятий физической культурой и спортом;
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Удовлетворённость участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения, трудоустройства;
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Уровень образования;
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Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи;
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Доля людей, вовлечённых в добровольческую деятельность;
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Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности;
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Количество семей, улучшивших жилищные условия;
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Объём ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости;
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Качество среды для жизни в опорных населённых пунктах;
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Доля автодорог крупнейших городских агломераций и автодорог регионального значения (исключая дороги, отнесенные к опорной сети автодорог), соответствующих нормативам;
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Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах;
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Качество окружающей среды;
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Темп роста (индекса роста) реального среднедушевого денежного дохода населения;
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Темп роста (индекс роста) физического объёма инвестиций в основной капитал, за исключением инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета;
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Темп роста дохода в расчёте на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства;
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«Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования.