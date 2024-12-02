Облвласти: Калининграду выделяют полмиллиарда на строительство моста на Буткова

Все новости по теме: Строительство дублёров двухъярусного моста

Правительство РФ направит регионам около 3 млрд рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Средства поступят уже в текущем году. Калининградская область также получит федеральную поддержку. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Ещё порядка 520 млн рублей получим от Правительства России по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ в этом году на строительство автодорожной части разводного моста на Генерала Буткова», — сообщил Беспрозванных, поблагодарив власти РФ «за постоянную поддержку нашего региона».

Напомним, что один из дублеров двухъярусного моста должны ввести в эксплуатацию в октябре 2025 года, а другой — в июне 2024 года. Общая стоимость контрактов составляет более 23 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — ГК «Бамтоннельстрой-мост». По состоянию на 22 июля техническая готовность автомобильного дублёра двухъярусного моста через Преголю в Калининграде составляла 30%. 

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