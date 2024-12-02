Облвласти: Калининграду выделяют полмиллиарда на строительство моста на Буткова

Правительство РФ направит регионам около 3 млрд рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Средства поступят уже в текущем году. Калининградская область также получит федеральную поддержку. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Ещё порядка 520 млн рублей получим от Правительства России по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“ в этом году на строительство автодорожной части разводного моста на Генерала Буткова», — сообщил Беспрозванных, поблагодарив власти РФ «за постоянную поддержку нашего региона».