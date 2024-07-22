Власти Калининграда: автодублёр двухъярусного моста через Преголю готов на 30% (фото)







Фото: пресс-служба администрации Калининграда

Техническая готовность автомобильного дублёра двухъярусного моста через Преголю в Калининграде составляет 30%. Об этом пишет газета «Гражданин» со ссылкой на городскую администрацию.



На соседних с будущим мостом улицах по обоим берегам идёт перекладка инженерных сетей всех видов. На самом мосту ведут армирование, установку опалубок, бетонирование элементов, завершается укрупнённая сборка ортотропных плит.

Специалисты также продолжают сборку металлоконструкций пролётных строений и устройство вертикальных ленточных дрен на левом берегу.

В апреле экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил правительству ускорить строительство автомобильного дублёра двухъярусного моста. Его финансирование также идёт опережающими темпами.

Двухъярусный мост должны заменить железнодорожный и автомобильный дублёры. Первый планировали сдать в июне 2024 года, второй — в октябре 2025. Общая стоимость контрактов составляет более 23 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — АО «Бамтоннельстрой-мост». В январе готовность автомобильного путепровода составляла 22,5%.