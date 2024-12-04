Центрифуги, трактора: Литва расширила список товаров, запрещенных к вывозу через РФ

Власти Литвы расширили Национальный список контролируемых товаров двойного назначения, запрещенных к вывозу через Россию и Белоруссию. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

В перечень товаров двойного назначения вошли: центрифуги; машины и аппараты для фильтрации или очистки жидкостей или газов; различные компоненты транспортных средств — трансмиссионные валы, подшипники, сцепления, коробки передач; запчасти; дорожные тракторы и др.

При этом из списка убрали товары, уже включенные в санкционный список ЕС. Действие национального перечня продлено до 2 января 2026 г.