Горсовет представил новую структуру администрации Калининграда

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Старая и новая структуры администрации Калининграда. Изображения: таблицы из решений горсовета

Городской совет депутатов представил новую структуру администрации Калининграда. Решение за подписью главы города Олега Аминова опубликовано на официальном сайте горсовета.

Прежняя структура калининградской администрации подразумевала наличие первого заместителя Елены Дятловой — управляющего делами, а также шести замов главы — председателей комитетов. Она существует с 1 сентября в соответствии с решением от 26 июня 2024 года.

По новому документу заместителей главы администрации Калининграда также будет семь: первый замглавы — управляющий делами, пять заместителей — председателей комитетов и новый заместитель, в обязанности которого войдёт координация деятельности мэрии с правоохранительными органами. При этом депутаты поменяли подведомственность комитета муниципального контроля. В новой структуре администрации его подотчётность перейдёт к управляющему делами.

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