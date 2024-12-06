Министр культуры Литвы осудил попытки отменить русскую культуру

Шарунас Бирутис, новый министр культуры Литвы, назвал неправильным и неадекватным стремление отменить русскую культуру в балтийской республике и призвал отделять культуру от политики. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на литовское информагентство ELTA.

«Мы прекрасно понимаем, что русский народ — это не Кремль. Так или иначе, на протяжении тысячелетий они были нашими соседями и, вероятно, останутся ими в будущем,— сказал Шарунас Бирутис. — Множество людей русской национальности проживают в Литве. Это абсолютно естественно. Они являются гражданами Литвы и, скорее всего, лояльны Литве как своей родине. Поэтому накладывать сразу негативное клеймо на их национальность и культуру, я считаю, абсолютно неправильно, неадекватно, и политикам не следует так поступать»,— добавил он.

В начале 2024 года занимавший тогда должность министра культуры Литвы Симонас Кайрис высказался за «ментальный карантин» от русской культуры. Он предлагал отказаться от демонстрации российских фильмов и других продуктов творчества деятелей из России, пока продолжаются боевые действия на Украине. В Сейме Литвы в прошлом году рассматривали идею о создании комиссии для оценки приезжающих в Литву российских артистов.