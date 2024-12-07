Лавров: РФ продолжает оказывать военную помощь Сирии

Россия продолжает оказывать военную помощь Сирии на фоне ситуации в республике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии Дохийского форума, пишет ТАСС.

«Россия оказывает военную помощь Сирии с помощью ВКС, которые базируются в Хмеймиме», — указал он. Министр также добавил, что «мы помогаем сирийской армии противостоять атакам террористов».

При этом прогнозировать развитие ситуации в Сирии Лавров не стал. «Прогнозировать — не наше дело», — отметил глава МИД РФ. Кроме того, он опроверг заявления о том, что российские корабли покидают базу в Тартусе из-за ситуации в Сирии.

27 ноября формирования экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и её союзников совершили масштабное нападение на Алеппо и другие населённые пункты на севере Сирии. Позднее командование вооружённых сил республики сообщило, что армия была вынуждена отступить из Алеппо, чтобы перегруппировать свои подразделения и подготовиться к контратаке.

5 декабря сирийское командование объявило о проникновении боевиков в несколько кварталов города Хама — административного центра одноимённой провинции, расположенной на западе страны. Согласно заявлению армии, удерживавшие Хаму подразделения правительственных сил были передислоцированы за пределы города.