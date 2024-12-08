СМИ: в Сирии заявили о падении режима Башара Асада, президент покинул страну

Сирийские боевики заявили о падении режима действующего президента Башара Асада, он покинул страну в неизвестном направлении. Об этом сообщил «Коммерсант».

Антиправительственные силы Сирии получили контроль над государственным телевидением. В своём заявлении боевики отметили, что положили конец 24-летнему правлению Асада. Тем временем, как пишет Reuters, сирийское командование уведомило военных о завершении правления действующего президента. Отмечается, что армия государства продолжает бои против антиправительственных сил вблизи городов Хама, Хомс и Дераа.

«Город Дамаск освобожден. Тиран Башар Асад был свергнут. Все заключенные были освобождены из тюрьмы Дамаска. Мы желаем всем нашим бойцам и гражданам сохранить и поддерживать собственность государства Сирия. Да здравствует Сирия», — приводит «Коммерсант» слова повстанцев.

Издание также отмечает, что Асад покинул Сирию. Ряд СМИ и других источников утверждают, что президент сел в самолёт и улетел в неизвестном направлении. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека подтвердил, что Башар Асад больше не находится у власти. Премьер Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что не покинет страну для обеспечения работы государственных институтов. Он также отметил, что готов передать власть мирным путём и сотрудничать с повстанцами.

Наступление антиправительственных сил во главе с «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана экстремистской организацией и запрещена в России) продолжается с конца ноября. В ночь на 8 декабря боевики захватили Хомс и вошли в Дамаск, столицу Сирии.