СМИ: завод «Янтарь» передал Индии ракетный фрегат Tushil

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» передал ВМС Индии ракетный фрегат Tushil проекта 11356. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 9 декабря.

«9 декабря 2024 г. на заводе ОСК «Янтарь» в г. Калининграде состоялась передача АО «Рособоронэкспорт» ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil. Это четвёртый фрегат, построенный на калининградской верфи ОСК для ВМС Индии. Проектантом корабля является проектно-конструкторское бюро ОСК «Северное ПКБ», — сообщила пресс-служба предприятия.

По её данным, Tushil станет уже седьмым по счету кораблём проекта 11356 в ВМС Индии, построенным на российских верфях. Ранее фрегат успешно завершил приёмо-сдаточные испытания с участием индийской комиссии. Экипаж фрегата прошёл обучение в России.

Ранее сообщалось о том, что министр обороны Индии Раджнатх Сингх в рамках официального визита посетит Калининград в понедельник, 9 декабря.

Контракт на поставку Россией двух фрегатов проекта 11356М был подписан министерством обороны Индии 27 октября 2018 года. Согласно договорённостям, два фрегата построят на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в 2023-2024 годах, ещё два — на государственных верфях Индии на Гоа. В постройке «российской» пары фрегатов решили применить корпуса двух фрегатов, строительство которых приостановили из-за отсутствия двигательных установок, которые ранее поступали с Украины.