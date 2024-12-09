Члена бывшей правящей партии Литвы заподозрили в шпионаже в пользу РФ

Все новости по теме: Госизмена и шпионаж

Члена бывшей правящей партии Литвы подозревают в шпионаже в пользу РФ. Как сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва», это Эдуард Манов, бывший шяуляйский консерватор и член Союза литовских политзаключенных и ссыльных.

«Человек с двойным литовско-российским гражданством, принадлежащий к СО-ХДЛ [„Союз Отечества — Христианские демократы Литвы“] и Союзу литовских политзаключенных и ссыльных, собирал информацию, которая представляла интерес для иностранных разведок», — заявил сотрудник Генпрокуратуры Артурас Урбялис, уточнив, что во время расследования у подозреваемого обнаружили и изъяли «сложное борудование для приема и передачи информации».

По данным прокуратуры Литвы, Эдуарду Манову было поручено следить как за политической сферой, так и за оборонной готовностью страны, в том числе во время встреч НАТО. В свою очередь замдиректора Департамента госбезопасности Ремигиюс Бридикис уточнил, что подозреваемый собирал не секретную информацию, а ту, которая якобы представляет интерес для России: о деятельности политических партий, ссыльных, внутренней и внешней политике, подготовке к учениям и оборонном потенциале.

Как заявила уходящая глава МВД Агне Билотайте, Эдуарда Манова могут лишить литовского гражданства:"Если подтвердится, что это именно тот человек и что у него два гражданства, я думаю, что это будет сделано естественным путем [начата процедура лишения гражданства]... Именно поэтому было инициировано представление правовых актов, чтобы такие лица не могли иметь литовское гражданство«.

Также Манова могут выгнать из партии, если подозрения в отношении него подтвердятся. «Мы попросили прокуратуру подтвердить имя человека, который появился на публике, является ли он таковым, и если да, то мы примем соответствующие меры... — мы исключим его из партии», — заявила временный председатель «Союза Отечества — Христианских демократов Литвы» Радвила Моркунайте-Микуленене.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter