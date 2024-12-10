«Нет впечатления, что Россия страдает»: Науседа раскритиковал подход ЕС к санкциям

Президент Литвы Гитанас Науседа недоволен подходом ЕС к санкциям. По его мнению, на политику оказывает серьезное влияние бизнес, в результате санкции не работают так, как должны были бы, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Меня очень не устраивает политическое плавание, когда, с одной стороны, мы вводим санкции, а с другой — делаем все больше оговорок в этой санкционной политике», — заявил Науседа, подчеркнув, что «в политику санкций проникают конкретные интересы западных компаний».

«Пока бизнес оказывает такое огромное влияние на политику, ни о какой ценностной и принципиальной внешней политике в ЕС говорить не будет основания... Сейчас у меня нет впечатления, что Россия страдает из-за собственной политики, как считалось и ожидалось в самом начале войны, когда мы говорили, что санкции остановят Россию... Я вижу, что со временем накал санкций становится все слабее и слабее, а исключения и обходы санкций — все сильнее и сильнее», — констатировал президент Литвы.